Inter, Ausilio e il rinnovo: divergenza fra domanda e offerta

Fra i tesserati dell'Inter in scadenza di contratto nel prossimo giugno ce n'è uno di primaria importanza: Piero Ausilio. L'attuale ds nerazzurro è infatti sotto contratto fino al giugno 2020 con un rinnovo ancora in fase di lavorazione. Come riporta il Corriere dello Sport alla base della mancata fumata bianca una divergenza di natura economica fra domanda e offerta.