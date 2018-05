Inter, Ausilio e un caffè galeotto per puntare al colpo Nainggolan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha incontrato il procuratore Alessandro Beltrami per un caffè con al centro delle chiacchiere informali due assistiti di lusso come Radja Nainggolan e Nicolò Barella. Con il riscatto di Rafinha che pare complicarsi giorno dopo giorno, il dirigente nerazzurro sta iniziando a sondare altre strade, con il belga che è da tempo in cima alla lista di Spalletti. Ausilio ha sondato il terreno per capire se può essere la stagione giusta per l'assalto al giocatore, anche se la base di partenza della trattativa non sarà comunque inferiore ai 40 milioni di euro. Stesso prezzo per il giocatore dei sardi, con i nerazzurri che sarebbero disposti a trattare ma solo con la possibilità di inserire contropartite tecniche utili a tagliare nettamente le richieste di Carli e Giulini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.