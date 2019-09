© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così del momento della squadra nerazzurra: “Ci aspettavamo un inizio così, conosciamo il valore dell’allenatore e della rosa. Quando si comincia con un progetto nuovo, può servire un po’ di tempo in più e invece siamo partiti bene. Ma non ci sorprende, sappiamo le nostre qualità. La vittoria della Juve ci ha messo pressione? A noi no, l’unica pressione è legata alla partita contro la Sampdoria. Alla fine faremo le opportune valutazioni”.