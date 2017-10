Inter, Ausilio: "Fase di costruzione. Sono contento per i risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto prima del match contro il Benevento. Ecco le sue parole rilasciate a Premium Sport:

All’Inter manca l’imprevedibilità?

"Nessun meglio di Spalletti sa quello di cui ha bisogno la squadra. La squadra ha un allenatore nuovo, il fatto che siano arrivati risultati importanti non deve far perdere di vista la crescita della squadra".

Sostituirete Vanheusden?

"Ci dispiace per il ragazzo, intanto fino a gennaio abbiamo anche altri giovani della primavera o soluzioni come D'Ambrosio. A gennaio faremo il punto della situazione".

Dall’Inghilterra anticipazioni ci sono state delle voci su un interesse per Ozil: puoi dirci qualcosa?

"Noi in questo momento stiamo valutando bene la rosa. Abbiamo osservatori in giro, vediamo. Dopo sette partite non si possono tirare le somme. Quel tipo di operazione non credo possano avvenire prima di giugno".

Pensi che le troppi voci possano infastidire Icardi?

"Le qualità tecniche le conosciamo. Gli scivola tutto di dosso. Icardi ha avuto problemi fisici, quindi non ha potuto lavorare tantissimo in questo inizio di stagione. Io penso che discutere Icardi vuol dire discutere il calcio".

Cosa pensi del Napoli? All'Inter serve tempo?

"Il Napoli è diventata una squadra incredibile. Il tempo è stato dalla loro parte. Sarri è stato messo anche in discussione. Oggi è una realtà importante, noi abbiamo un vantaggio visto che Spalletti è un grande allenatore. Se dovessimo fare gli stessi risultati nei prossimi giorni firmo adesso. Si può giocare bene, tutti vogliamo migliorare. Ma l'importante è fare risultato".