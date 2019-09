© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Udinese. "Siamo contenti per il rendimento di Lautaro. Il rinnovo del contratto non è una cosa all'ordine del giorno, è un ragazzo molto giovane che ha ancora quattro anni di contratto con noi. Per il contratto avremo tempo".