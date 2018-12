© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anticipazione offerta da Sky Sport dell'intervista a Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, dove si parla della suggestione estiva legata a Luka Modric: "Non ci credevo fino in fondo, ma al tempo stesso non vedo perché non sognare. Mi limitai a dire: 'Noi siamo qui, se il Real Madrid pensa si possa realizzare possiamo parlarne'. Se può tornare come idea? Parliamo di calciatori talmente importanti e di qualità, nel calcio non puoi dire mai a niente".