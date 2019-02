Inter, Ausilio: "Icardi? Da domani le valutazioni. Rinnovo ancora aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Rapid Vienna-Inter: "Icardi? Ha già parlato Spalletti, la decisione è arrivata dopo un confronto fatto con i dirigenti, con tutte le componenti, si parla di una scelta condivisa, è una decisione dell'Inter e della società. I motivi sono seri e validi, non bisogna spiegare nulla di più, la decisione e arrivata dopo un'attenta valutazione. Non si prende una decisione così senza un certo dolore, il giocatore rimane importante, di qualità, come professionista ha dato e ha ancora tanto da dare. Sono partito subito con la squadra, aveva concluso l'allenamento, era a disposizione e convocato, poi c'è stata questa sua scelta, non penso fosse riferita a nessun problema particolare. Tutti i giocatori fanno fisioterapia, lo fa il 99% dei giocatori dopo l'allenamento con qualche eccezione. Non è in discussione come calciatore, professionista e bomber, mi auguro possa continuare ad esserlo. Noi ci guardiamo sempre dentro, si può solo migliorare, se potevo fare meglio prima non so dirlo. Oggi nel calcio come in qualsiasi ambiente deve prevalere il noi rispetto all'io, noi significa rispetto nei confronti del club, se si viene messi in imbarazzo bisogna prendere provvedimenti. Qualcosa l'abbiamo lasciata perdere in passato, sono convinto che possa essere un passo avanti per il gruppo".

"Perisic? Non parlerei di malumore, ma di opportunità che il ragazzo pensava di avere, l'ho detto prima della partita di Parma, dopo il mercato Ivan si è messo subito a lavorare sull'Inter e sui nostri obiettivi, di qualificarci alla Champions e di fare una buona Europa League. Bisogna tornare e parlare con Icardi, abbiamo intenzione di lavorare al recupero del calciatore, se è giusto parlare di recupero perché le prestazione di Icardi calciatori non le abbiamo mai messe in discussione, abbiamo messo in discussione un altro aspetto, la responsabilità di essere capitano. Faremo di tutto perché continui ad essere il campione che è, speriamo ci segua. Rinnovo? Non abbiamo mai messo in difficoltà la strada che può portare al rinnovo, è un problema diverso, non ci facciamo condizionare da questo. Sospensione alla Nainggolan? No, non abbiamo ancora pensato a nulla perché Marotta è influenzato, io sono con la squadra, proviamo a parlare solo della partita. Da domani inizieremo a fare valutazioni, al momento non abbiamo affrontato nessun argomento in merito".