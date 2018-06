Inter, Ausilio: "Icardi? Ha un contratto ma pronti a discuterne"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

"Icardi? Ha un contratto di tre anni e non ci siamo mai nascosti nell'idea di volersi sedere per valutare qualcosa di diverso dal suo attuale contratto. Adesso però penseremo ad altre situazioni", questo il pensiero di Piero Ausilio, ds dell'Inter, sul futuro del capitano nerazzurro in chiave mercato.