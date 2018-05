Inter, Ausilio: "Icardi non è sul mercato. Clausola? Chi lo vuole, ci parli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato anche del futuro di Mauro Icardi: "Maurito ha tre anni di contratto con l'Inter. Ho sempre detto che il discorso Icardi, con eventuale adeguamento contrattuale, sarebbe stato portato avanti a prescindere dal nostro piazzamento in classifica. Abbiamo l'intenzione di andare avanti col nostro capitano, lui non è sul mercato e, se qualcuno busserà alle nostre porte, diremo sempre di no. L'Inter non aprirà mai una trattativa per Icardi, ma è vero anche che ha una clausola rescissoria valida per l'estero e che quindi chi lo vuole può parlare direttamente con lui".