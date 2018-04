Inter, Ausilio: "Icardi può rinnovare anche domani. Sarebbe il quarto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, parla del rinnovo di Mauro Icardi ai microfoni di Premium Sport, escludendo termini precisi per la firma: "Non c'è mai stato un termine. Mauro è un nostro calciatore ed essendo tale non escludo possa essere prima del 20 maggio. E' talmente spontaneo quello che vogliamo fare con Mauro che non escludo che possa arrivare anche domani o a fine campionato. Ristruttura la casa? Magari ha intenzione di prenderne una più grande (sorride ndr). So che lui sta bene con noi, la sua famiglia sta bene a Milano e noi stiamo bene con loro. L'Inter ha sempre mostrato riconoscenza nei suoi confronti. Questo sarebbe il quarto rinnovo per Icardi e non sarebbe una sorpresa per lui e per noi se alla fine ci trovassimo a discutere di questo".