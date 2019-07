© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter stringe per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è infatti in viaggio verso l'Inghilterra per trattare in prima persona con il Manchester United. Beppe Marotta è invece rimasto a Lugano, sede del ritiro della formazione di Antonio Conte.

Strategia - Come raccolto dalla nostra redazione nel pomeriggio, prima della partenza del ds da Milano Linate, si è tenuta una lunga riunione con lo stesso Ausilio insieme a Marotta, Oriali, Baccin e Conte per preparare offerta ufficiale da presentare allo United. Resta da trovare la strada giusta sia sulle cifre che sulla formula.