Inter, Ausilio: "La prima di quattro finali. Futuro? Serve continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro la Juventus, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

La gara più importante?

"Una delle quattro più importante, non finirà questa sera né per noi né per la Juventus, non parlerei di gara decisiva perché ce ne sono altre, far bene stasera e non dare continuità dopo vorrebbe dire poco".

Un pari sarebbe letale?

"Noi dobbiamo andare in campo pensando alla vittoria. Poi si deve valutare la prestazione, ma la logica è quella di ottenere il massimo ad ogni partita".

Sul pubblico?

"Ci sono poche parole, semplicemente stupendo. Al di là di oggi l'Inter ha una media di quasi 60mila spettatori, quindi la partecipazione è stata enorme e i giocatori percepiscono queste cose, avere il pubblico vicino può solo aiutare".

Su Vecino?

"Spalletti pensa che stia bene, da 10 giorni si allena con la squadra. Oggi è negli undici, penso che farà una grande prestazione. Quando è stato titolare ha fatto grandi partite".

Si può ridurre il gap con Juve e Napoli l'anno prossimo?

"Bisogna dare continuità, abbiamo iniziato con Spalletti e questi giocatori e l'idea è andare in quella direzione. Serve lavorare tanto, ma c'è anche la voglia di accorciare non solo col mercato ma anche con la stabilità societaria, con un allenatore che possa lavorare a lungo con noi, con giocatori che hanno già saggiato cosa vuol dire giocare nell'Inter. La continuità è solo d'aiuto, noi abbiamo già accorciato da Lazio e Roma come si evince dal confronto con l'anno scorso".