Inter, Ausilio: "Nainggolan ha tanta voglia di far bene, J.Mario risorsa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Bologna. "Icardi ha avuto un problema fisico ieri, come anche per Lautaro e giocherà un certo Keita che è stato preso per consegnare al mister tante soluzioni offensive. Nainggolan non si conosce certo oggi, peccato perchè ha dovuto lavorare poco ma ha un'esperienza e tanta voglia di fare bene. Joao Mario e Borja Valero sono due risorse come è stato oggi per Gagliardini, abbiamo un reparto assolutamente completo ed il regista è difficile trovarlo in giro per il mondo. Abbiamo questo centrocampo ed è composto da bravi calciatori. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere ed mi lascia tutto tranquillo, se hai la qualità e la convinzione io mi sento assolutamente tranquillo. Alla lunga non possono venire meno le basi solide di una squadra completa".