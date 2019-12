© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente a Milano per il Gran Galà del Calcio, il ds dell'Inter, Piero Ausilio commenta a Sky l'ottimo momento dei nerazzurri in campionato: "Merito dello staff, dei calciatori, 12 partite su 14 vinte sono un risultato straordinario. Però guardiamo in basso, coi piedi piantati per terra. Senza presunzione, con la voglia di fare sempre di più".

Il segreto della coppia Lukaku-Lautaro?

"Beh, quando si programmano le cose si cerca di fare il meglio. Noi pensavamo che questa coppia potesse avere le qualità tecniche e morali per fare bene. Stanno ripagando, soprattutto sono ragazzi seri che sanno di poter ancora migliorare".

La clausola di Lautaro è un po' bassa?

"Lo diceva anche Marotta. Non esiste un problema Lautaro. L'Inter lo ha scelto e lui ha scelto l'Inter, nonostante avesse tantissime possibilità. I risultati stanno ripagando entrambi della scelta, ha tanta strada davanti a sé".