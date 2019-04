Inter, Ausilio non molla Malcom: il Barcellona apre alla cessione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una delle alternative per l'attacco del futuro dell'Inter porta ancora al nome di Malcom, giocatore seguito con insistenza la scorsa estate e poi approdato al Barcellona. In Catalogna non sta giocando molto e per questo i nerazzurri proveranno a tornare alla carica. Addirittura Il Corriere dello Sport parla di un blitz effettuato nelle scorse settimane da Ausilio in Spagna, proprio per discutere del brasiliano, con il Barça che non avrebbe assolutamente chiuso la porta a un'eventuale cessione.