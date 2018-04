Inter, Ausilio: "Oggi sarà dura. De Vrij? Non posso confermare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium prima del derby contro il Milan: "Brozovic? Spalletti ha voluto togliersi dei meriti che ha. So che ha osservato la posizione di Brozovic in occasione dello spareggio Mondiale con la Croazia. Sono contento che stia funzionando".

Occasione per il terzo posto?

"Tutte le partite ora contano e pesano. Mancano poco alla fine del campionato tutte le partite diventano decisive. Per noi è importante ma non decisiva. Abbiamo la possibilità di allungare in classifica ma questo non vuol dire che nella gara di domenica non si può spingere come stasera".

Tare dice che De Vrij andrà all'Inter.

"Tare fa il mercato della Lazio. Io non posso confermare nulla perchè il mercato dell'Inter inizierà dopo il 20 di maggio. La stima verso questa società e questo direttore sportivo è sotto gli occhi di tutti e gli faccio i complimenti per il lavoro che sta facendo".

Per il rinnovo di Icardi si attenderà il 20 maggio?

"Non c'è mai stato un termine. Mauro è un nostro calciatore ed essendo tale non escluso possa essere prima. E' talmente spontaneo quello che vogliamo fare con Mauro che non escludo che possa arrivare anche domani o a fine campionato".

Icardi ristruttura la casa di Milan?

"Magari ha intenzione di prenderne una più grande (sorride ndr). So che lui sta bene con noi, la sua famiglia sta bene a Milano e noi stiamo bene con loro. L'Inter ha sempre mostrato riconoscenza nei suoi confronti. Questo sarebbe il quarto rinnovo per Icardi e non sarebbe una sorpresa per lui e per noi se alla fine ci trovassimo a discutere di questo".

La squadra ha acquisito la mentalità per puntare a qualcosa in più l'anno prossimo?

"Al di là delle certezze che in queste partite sono state evidente, a noi serve la continuità. Per noi continuità significa vincere più partite possibili per arrivare in Champions e poi continuare e impostare il lavoro l'anno prossimo".

Una vittoria per allontanare il Milan dalla lotta Champions?

"Sarebbe così ma resta una partita dura. Il Milan è una squadra in salute, con la Juve ha perso ma ha giocato un'ottima partita. Non c'è nulla di scontato. Per noi sarà una partita che rappresenta un ulteriore passo in avanti contro una squadra di grande valore".