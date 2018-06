Inter, Ausilio pokerista: Malcom, Nainggolan, Dembelè e non solo

Grandi manovre di mercato in casa Inter con il direttore sportivo Piero Ausilio pronto a calare un poker d'acquisti come riporta Tuttosport. In dirittura d'arrivo c'è Radja Nainggolan, centrocampista della Roma e pupillo di mister Spalletti, mentre si continua a lavorare per Malcom, si valuta l'offerta da presentare al Bordeaux, e Moussa Dembelè. Ma non solo Ausilio lavora anche alle plusvalenze legate ai giovani Pinamonti e Zaniolo e prova a piazzare Nagatomo e Dalbert.