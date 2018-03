Inter, Ausilio: "Poste le basi per L. Martinez. De Vrij? Nessun accordo"

Le sue parole a Premium Sport

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi e pensare a fare punti, indipendentemente da chi c'è avanti o chi c'è dietro. Abbiamo un obiettivo e proviamo a raggiungerlo. Spalletti è carico e pieno di adrenalina per fare bene. La squadra lo sta seguendo, lo vedo tutti i giorni, mi sento tranquillo da questo punto di vista".

De Vrij ha già un accordo con l'Inter? "Non posso confermare una cosa di questo tipo. Io posso parlare solo dell'Inter e dei nostri calciatori, questo non è un argomento di discussione".

Lautaro Martinez è vicino? "Dipende cosa s'intende per vicino. I passi fatti nei mesi scorsi sono in quella direzione. E' un'operazione non ancora definita, ma abbiamo creato le basi per fare qualcosa più avanti".

Su Cancelo: "La crescita è evidente ed è legata ad un solo motivo. Ha potuto lavorare con continuità dopo l'infortunio, è migliorato sui concetti difensivi. Per me non è una sorpresa, fin da giovane ha sempre dimostrato tante cose. Può diventare un giocatore importante nel panorama internazionale".