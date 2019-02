Inter, Ausilio: "Rakitic? Non parliamo della prossima squadra, vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds dell'Inter Piero Ausilio parla ai microfoni di DAZN per una breve dichiarazione nell'immediato prepartita del match di questa sera contro il Parma: "L'ho visto molto bene come tutta la squadra. Il suo discorso si è chiuso il 31 gennaio. Normale che quella settimana ha dato fastidio a tutti, giocatori in primis. Ma ora siamo ripartiti, lui ha lavorato bene e siamo convinti che presto rivedremo il miglior Perisic. Ivan Rakitic? Non parliamo della prossima squadra, pensiamo a come fare esprime al meglio i nostri giocatori. Al futuro ci penseremo".