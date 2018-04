Inter, Ausilio: "Serenità sul rinnovo di Icardi. Cancelo? C'è tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro l'Atalanta, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "La zona Champions è lì e sarà lì fino alla fine, sarà una lotta punto su punto. Non mi aspetto che questa settimana possa definire qualcosa, così come la prossima. Il destino va coltivato, ma tutto si deciderà l’ultima giornata".

Sulla formazione?

"Il mister ha delle soluzioni, ha lavorato in settimana con questa squadra. C’è stato purtroppo il forfait di Vecino, ma in campo vanno giocatori che hanno dimostrato di poter stare alla grande in questa squadra e un’occasione del genere può essere solo uno stimolo per gente come Santon. Più che per suoi demeriti, visto che si è allenato bene e si è fatto trovare pronto, Santon non ha giocato molto per l’ottimo rendimento di D’Ambrosio e Cancelo. Se oggi approfitta, diventa anche difficile per l’allenatore cambiarlo".

Icardi rischia il Mondiale?

"Ha una grandissima qualità che è la personalità al di sopra di ogni cosa. Prepara tutte le partite in maniera uguale, madre natura gli ha fatto questo dono. Va in campo senza farsi condizionare da nulla, neanche dalle notizie sulla nazionale".

Sul rinnovo?

"Ci si parla, ci si confronta, sempre con grande disponibilità. I rinnovi con lui sono stati i più veloci in assoluto, si risolve tutto in un paio di giorni".

Il riscatto di Cancelo?

C’è tempo. Il campionato finisce il 20 maggio, non si va in vacanza e abbiamo 50 giorni per vedere cosa si può fare. Fino ad allora ci sono gli obiettivi e il campo ad avere la priorità”.