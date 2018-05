Inter, Ausilio su de Vrij: "Contratto già depositato, Lazio avvisata a marzo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a margine del "Premio Gentleman" a Milano: "Non è stato un bel sabato notte. Abbiamo spento i telefoni e non abbiamo visto nulla, poi ci siamo riaggiornati alle 17 e abbiamo saputo della finale Champions con la Lazio. La speranza è sempre l'ultima a morire. Rinnovo Icardi? Ha tre anni di contratto con l'Inter. Ho sempre detto che il discorso Icardi, con eventuale adeguamento contrattuale, sarebbe stato portato avanti a prescindere dal nostro piazzamento in classifica. Abbiamo l'intenzione di andare avanti col nostro capitano, lui non è sul mercato e, se qualcuno busserà alla nostra porta, diremo sempre di no. L'Inter non aprirà mai una trattativa per Icardi, ma è vero anche che il giocatore ha una clausola rescissoria valida per l'estero e che chi lo vuole può quindi parlare direttamente con lui. Cancelo e Rafinha? I tempi sono più ristretti, ma le possibilità ci sono. Non è una decisione tecnica, perché non abbiamo mai avuto dubbi sul loro valore. Il discorso è unicamente economico. Siamo molto contenti di quello che stanno facendo. A fine campionato affronteremo il discorso futuro. Sfogo di Tare su De Vrij? Tare ha detto ciò che pensa, non so a chi fosse rivolto. Se è rivolto a noi, dico che l'Inter ha avvisato la Lazio a marzo. Non abbiamo sbagliato assolutamente nulla come società, mandando una comunicazione precisa ai biancocelesti e depositando il contratto molto prima di questo periodo. Non mi sembra che ci sia nulla da lamentarsi, de Vrij ha giocato sempre ai soliti livelli e ultimamente, oltre al difensore, fa anche l'attaccante e il portiere. De Vrij in campo contro l'Inter domenica? Io guardo solo in casa dell'Inter, deciderà il suo allenatore. Atalanta-Milan? Avevo voglia di andare a vedere una partita. Ho visto una bella partita, due buone squadre, tanti giovani da una parte e dell'altra. Mi sono divertito. Lì per Ilicic? Come gli altri ha fatto la propria parte".