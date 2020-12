Inter, Ausilio su Papu Gomez: "C'è stima, non solo nostra. Ma non entro nei problemi altrui"

Prima del match contro lo Spezia, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono due partite importantissime che vogliamo fare al meglio poi avremo tempo circa una settimana per fare il punto della situazione. Abbiamo deciso, per un discorso nostro interno di programmazione, di affrontare questi discorsi solo durante la sosta".

Il punto sulla situazione Nainggolan?

"Vediamo. Con lui abbiamo parlato anche di recente. Devo essere sincero, il ragazzo ha lavorato bene in questi mesi. E' stato un professionista esemplare. Nel parlare con lui abbiamo cercato di capire le sue esigenze. E' normale che voglia trovare spazio. Fermo restando che non regaleremo niente a nessuno ma l'idea è che se c'è la possibilità di accontentarlo lo faremo".

Chi prenderebbe dal Milan?

"Ho grande stima per Massara, è uno dei più bravi. Si parla poco di calcio anche perchè credo che fra Inter e Milan si può far poco".

Un nome?

"Massara sa chi è ma quando ho provato a chiederlo mi ha detto che non me lo darà mai".

Gomez può essere un'opportunità di mercato?

"Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. All'Atalanta, come al Milan, sono amici prima di tutto. Sappiamo che c'è qualcosa che non va e vorrei stare lontano da certi discorsi. E' normale che la stima e la considerazione per un giocatore come Gomez c'è da parte di tutto il mondo del calcio".