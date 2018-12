Inter, Ausilio sul rinnovo di Icardi: "Non c'è problema, siamo felici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport 24, il ds dell'Inter, Piero Ausilio ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi: "Non c'è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo".