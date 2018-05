Inter, Ausilio: "Vogliamo tornare ad essere protagonisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro la Lazio, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "De Vrij? Mi interessano Skriniar e Miranda. De Vrij ne parleremo dal primo di luglio, qualche precisazione dovevo farla. Le squadre migliori devono andare in campo e regalare spettacolo come giusto che sia".

C'è soddisfazione?

"C'è la consapevolezza di iniziare un percorso. Sappiamo che dobbiamo migliorare, siamo soddisfatti ad essere arrivati all'ultima giornata a giocarci qualcosa di importanti. Ad inizio stagione l'obiettivo era tornare in Champions, siamo arrivati all'ultima partita che ce la giochiamo, se non ci arriveremo vuol dire che qualcuno ha fatto meglio di noi".

Risultati all'altezza?

"Non si può costruire nulla in poco tempo. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con Spalletti, abbiamo fatto ottime partite e altre dove non abbiamo reso al massimo. Chi fa calcio sa che serve pazienza e che abbiamo intrapreso il percorso migliore. Chi arriverà l'anno prossimo beneficerà di questo processo iniziato in questa stagione".

Quanto è determinante l'arrivo in Champions?

"Cambierà qualcosa a livello economico. Senza la Champions qualcosa in meno ci sarà ma non vuol dire che le ambizioni dell'Inter e di Suning cambieranno. Vogliamo tornare ad essere protagonisti e diventare competitivi nel minor tempo possibile. Attraverso la continuità e la programmazione, e questa volta posso usare la parola continuità. Senza Champions mancherà una decina di milioni ma ciò non influirà sul percorso intrapreso. Vogliamo farlo attraverso la continuità e la programmazione".