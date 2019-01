Inter, Ausilio vuole bloccare Brazao: Ronaldo il Fenomeno può aiutarlo

Gabriel Brazao (18) interessa all'Inter, mentre Tuttosport in edicola scrive che il ds Ausilio vuole assolutamente bloccare il portiere del Cruzeiro. L'estremo difensore è però extracomunitario e l’Inter non può acquistarlo subito. Si cerca un club-amico per tesserarlo e oltre al Chievo avanza la candidatura del Valladolid, società spagnola a metà classifica nella Liga, il cui proprietario è l’ex interista Ronaldo. I discorsi sono avviati.