Inter, Ausilio vuole cedere Gabigol in Europa ma il brasiliano fa muro

Piero Ausilio, ds dell'Inter, oltre a lavorare alle richieste di Conte, lavora anche alle possibili uscite, tra cui quella di Gabigol, giocatore in prestito al Flamengo fino a dicembre ma che i nerazzurri vorrebbero piazzare subito in Europa. Alcuni approcci ci sono stati ma il problema è che l'attaccante, forte di altri due anni di contratto, ha rifiutato le prime destinazioni che gli sono state proposte chiedendo più soldi grazie ai gol segnati in Brasile. La soluzione dunque, non pare semplice o quanto meno non pare certo immediata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.