Inter avanti 1-0 al 45' con Borja Valero ma la Fiorentina è viva

L'Inter termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro la Fiorentina ma rischia e soffre a più riprese. I nerazzurri sono passati subito al 9' con il più classico dei gol dell'ex messo a segno da Borja Valero, capace di saltare Milenkovic come un birillo e depositare in rete da pochi passi. Il ritorno della Fiorentina è positivo, ma l'assenza di attaccanti di peso tiene i viola lontani dall'area di rigore. La squadra di Conte, al 39', ha esultato a lungo per il raddoppio ad opera di Lautaro poi annullato per intervento del VAR causa fuorigioco di Lukaku. Poco dopo, ancora l'Inter con un bel colpo di testa dell'ex Man United, neutralizzato da un intervento prodigioso di Dragowski. Polemiche viola al 45' quando Skriniar tocca la palla con la mano mentre scivola in area di rigore, ma l'azione non si ferma mai e Mariani decide di non fischiare.