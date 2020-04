Inter, avanti con i rinnovi: blindato Persyn, sulle orme del primo Santon

vedi letture

Da due anni ad Appiano Gentile c’è un ala destra belga di 18 anni che letteralmente vola sul campo. Dal Club Brugge, grazie alla mediazione dell’ex calciatore Gunter Thiebaut, l’Inter ha preso Tibo Persyn: esterno di personalità, da tutta fascia, caposaldo della corsia destra di Armando Madonna, estremamente promettente nel 3-5-2 di Antonio Conte che, non è un caso, spesso ne chiede un report al collega in Primavera. Al tecnico leccese, Persyn piace perché è uno di quei rari giocatori che dispongono di quattro polmoni. Su e giù per tutti i novanta minuti, pure intelligente tatticamente, pure prolifico per quanto riguarda gli assist, con il gol che non manca mai (quest’anno, tra campionato ed Europa, siamo a due). Per questa ragione, non ha voluto perder tempo l’Inter. Il ragazzo, in scadenza nel 2021 con il club di Suning, ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri per altri tre anni ulteriori. Tibo potrebbe così seguire le orme del primo Santon, magari con maggior successo nel lungo periodo. Di sicuro c’è che per il sistema e l’idea di gioco portata dall’ex ct, uno così non può che essere il benvenuto. Lo è già stato per la Nazionale Under-19 che a febbraio lo ha convocato per la prima volta. Lo sarà, probabilmente, anche per l’Inter.