Inter, avanti così Keita prende inevitabilmente il posto di Perisic

Con Politano e Vecino in panchina, Nainggolan e Vrsaljko ancora out, l’Inter si presenta all’Olimpico serenamente sbancato nelle ultime quattro visite, proponendo un 4-1-4-1 di partenza. Brozovic primo elemento davanti alla difesa, Borja e Joao Mario più alti e in linea con Keita e Perisic. La sostanza in realtà cambia poco. La Roma recrimina un rigore (netto) e sbatte anche sull’ennesimo legno stagionale, ma i nerazzurri non sono da meno: c’è una spinta imponente di Manolas in corsa su Icardi pronto al tiro che lascerebbe pochissime remore. In più le occasioni per la squadra di Spalletti, gol a parte, non sono affatto mancate. Si contano due tiri nello specchio in più dei giallorossi che tutto sono sembrati meno che un gruppo in crisi. Per questo il pari è un risultato che si prende e si porta a casa col sorriso. Certo, quel braccio di Brozovic se lo spiegano ancora in pochi ma, in fondo, considerato anche il dispendio psico-fisico di Wembley, per Icardi & co. può anche andar bene così.

“Non sono d’accordo con chi dice che questo risultato non va bene a nessuna delle due. Credo invece che serva a entrambe. Vuol dire che si sta lavorando nel modo giusto” (Sky). Spalletti, in vista della gara di venerdì allo Stadium e pensando già alle sfide contro PSV e Napoli a San Siro, a Roma ha preso diversi appunti. Il tecnico toscano avrà annotato in agenda la seconda gran prestazione consecutiva di Keita, così come avrà preso atto del momento no di Perisic, nonostante in campo sia rimasto maggiormente il croato. Nomi e storie che si incastreranno inevitabilmente nel corso di un dicembre parecchio ruvido. Perché, dando per scontata una maglia da titolare per Politano, la corsia mancina non ha più un padrone intoccabile come a inizio stagione. Di fronte ai gol del senegalese e alle prestazioni fantasmatiche dell’ex Wolfsburg, c’è poco da insistere. Se un calciatore gioca male per un periodo piò o meno lungo, restando comunque convinto del suo posto in campo dal primo minuto, quel calciatore va relegato in panchina. In attesa di una svolta che certamente arriverebbe. Aspettiamo.