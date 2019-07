Il nome di Edin Dzeko resta sempre a metà tra Inter e Roma e il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sul futuro prossimo del bosniaco. La distanza tra domanda e offerta è sempre ampia ma ogni giorno che passa il centravanti è sempre più vicino alla scadenza del suo contratto, fissata per il 2020.

La Roma deve accontentarsi - I nerazzurri fanno leva proprio su questo e continuano a offrire non più di 13 milioni di euro, mentre i giallorossi ne chiedono almeno 18. Sempre più probabile che alla fine si possa chiudere per 15, forse anche meno, visto che alla fine la Roma dovrà accontentarsi, per non perdere il giocatore a zero.