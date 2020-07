Inter, avanti piano ma senza sosta: le trattative in corso

Avanti senza fretta. Questo sembra essere l’imprinting legato al mercato dell’Inter, sin qui contraddistinto dal lampo Hakimi e da un’attività di semina ponderata della quale Marotta ed Ausilio contano di raccogliere i frutti nelle settimane a venire. La corsia mancina resta una priorità, ed i nomi ponderati sono noti: dal sogno Alaba, passando per l’obiettivo Emerson Palmieri sino alla possibilità Gosens che per caratteristiche ed attitudine tattica avrebbe forse più aspetti positivi rispetto agli altri. In mediana di andrà sulla commistione tra gioventù ed esperienza, con la prima delle due caratteristiche che sarà presumibilmente rappresentata da Sandro Tonali: per il centrocampista del Brescia si procede lentamente ma senza sosta con una direzione delineata. Davanti in attesa di porre la parola fine sulla questione Lautaro Martinez le buone notizie arrivano da Alexis Sanchez, per il quale l’accordo con lo United è ad un passo. Il cileno rappresenterà l’arma in più per l’Inter della prossima stagione in attesa degli altri colpi che andranno a rimpolpare il reparto avanzato.