Inter, avanti tutta per Biraghi. Prima però occorre sistemare Dalbert

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avanti tutta per Biraghi. L’Inter ha ormai deciso, che, al di là di un attacco da completare obbligatoriamente, ci sarà almeno un altro innesto e sarà sulla corsia sinistra. I discorsi con la Fiorentina, ma anche con il giocatore, sono avviatissimi. Prima però - sottolinea il Corriere dello Sport - occorre capire cosa ne sarà di Dalbert. L'ipotesi di uno scambio con il club toscano è tramontata, ma la possibilità di tornare al Nizza alletta il brasiliano. Sul suo tavolo c'è una ricca offerta d'ingaggio, mentre per l'Inter “solo” un prestito. Serve l'incastro giusto dei numeri, ma anche con Dalbert in Francia si può trovare la formula per riportare Biraghi alla Pinetina, ma solo in prestito.