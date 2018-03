Inter, avanti tutta per De Vrij: allertato Lotito dell'offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avanti tutta per Stefan de Vrij all'Inter a fine stagione. Lo scrive Il Giorno oggi in edicola: il club ha offerto al giocatore olandese 4,2 milioni di euro netti a stagione. Il ds Piero Ausilio non conferma ma la trattativa è in fase avanzata. L'Inter, dopo aver allertato Lotito, ha fatto una proposta interessante al biancoceleste: resta da trovare l'accordo per l'entourage.