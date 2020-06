Inter, avanti tutta su Tonali: ok del giocatore, prima offerta per il Brescia è un prestito oneroso

SportMediaset racconta di un'Inter già estremamente attiva sul mercato, grazie naturalmente al grande incasso ottenuto con l'addio di Icardi. Sandro Tonali in questo momento sembra essere il focus principale per il centrocampo. Secondo l'emittente c'è un accordo economico con il giocatore, mentre per il Brescia l'offerta è da 5 milioni per il prestito oneroso a cui se ne aggiungerebbero 35 di riscatto. Con qualche bonus sarebbe semplice avvicinarsi ai 50 milioni chiedi inizialmente da Cellino per il suo gioiellino.