Inter, B. Valero al 45': "Non segnavo da tanto, l'ho fatto proprio a Firenze"

© foto di www.imagephotoagency.it

Borja Valero, centrocampista dell'Inter, parla così a Sky Sport all'intervallo della sfida in casa della Fiorentina, per il momento decisa da un suo gol dell'ex: "Era tanto che non facevo gol, farlo qua che è stata la mia casa per tanto tempo... Ma ora devo giocare e fare meglio possibile per l'Inter. Dobbiamo provare ad avere di più il controllo della partita, perché loro ci hanno messo un po' nel nostro campo in alcuni tratti del primo tempo".