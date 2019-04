© foto di PhotoViews

Poco prima del fischio d'inizio di Frosinone-Inter, il centrocampista nerazzurro Borja Valero parla così ai microfoni di Rai Sport: "Oggi sono in ballo tre punti importanti, contro una squadra che è sotto in classifica ma difficile da affrontare e che viene da due vittorie di fila. Hanno fiducia e giocheranno davanti alla loro gente, dobbiamo essere concentrati sin dall'inizio. Icardi o Lautaro? Sono giocatori simili come attaccanti, entrambi possono aiutare la squadra soprattutto facendo gol e speriamo sia così".