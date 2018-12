© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Tantissima amarezza e delusione. Ci abbiamo provato fino in fondo, abbiamo avuto la partita in mano fin dall'inizio. Peccato aver preso quel gol, è stata dura, ma abbiamo pareggiato. Non è bastato". Queste le parole di Borja Valero a InterTV dopo il pari beffardo del Meazza col PSV. "Sapevamo che loro potevano essere pericolosi nelle ripartenze, c'era tanta frenesia in quei momenti, ma siamo rimasti in partita e fino alla fine potevamo qualificarci. Fino all'ultimo non abbiamo mollato e con Lautaro potevamo fare il 2-1. L'Europa League? Non è il momento giusto per parlarne, ma da domani lo faremo. Il passato è passato".