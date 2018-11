Inter, B.Valero: "Ultime gare ci hanno dato fiducia. Barça? Ci proveremo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la conferenza stampa, il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato a InterTV in vista della gara contro il Barcellona di domani: "Non sappiamo se il modo di giocare dell'ultima partita basterà domani, anche loro stanno bene ma noi ci proveremo fino in fondo. Dobbiamo studiare bene la partita di andata, capire quali sono stati gli errori più grossi per non ripeterli, giochiamo in casa e il pubblico deve essere l'arma in più. Messi è uno dei migliori al mondo, in campo fa la differenza ma noi l'abbiamo preparata allo stesso modo con o senza di lui per prenderci un risultato positivo. Noi siamo gli stessi di Barcellona, anche lì venivamo da risultati buoni ma le ultime giornate ci hanno dato ancora più fiducia in noi stessi e speriamo sia di aiuto".