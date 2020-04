Inter, baby talenti nerazzurri - Attys, dalla Francia con Pirlo nel cuore

vedi letture

Nell’ottobre del 2018 l’Inter comunica l’acquisto a titolo definitivo di Christopher Attys, regista classe 2001 proveniente dal Torcy (club di quinta divisione francese), noto per aver fornito ai grandi club di Francia parecchi talenti cresciuti in casa, come Michel Ndary Adopo finito al contempo nella Torino granata. Attenta da sempre è l’Inter al mercato francese, come dimostrato negli ultimi anni con l’ingaggio di Bakayoko, Biabiany, Kondogbia, M’Vila e Karamoh. Prima di metterlo sotto contratto, il club milanese ha ospitato Christopher per alcuni mesi estivi, provandolo in diversi ruoli della linea mediana. Nondimeno le qualità più grandi si vedono quando si trova nelle perfette condizioni tali da poter creare e costruire calcio.

Per caratteristiche fisiche (è alto 1 metro e 69 centimetri, spalmati in un fisico longilineo e perfetto per muoversi con agilità) e tecniche (ogni anno che passa decuplica le sue capacità di distribuzione della palla, abbinando rapidità e visione di gioco interessanti). Scorsa estate al termine della Otten Cup conquistata in Olanda dalla Primavera di Armando Madonna, Attys è stato eletto miglior centrocampista del torneo. Prima di dare il via al campionato rispetto al quale sperava di giocare di più (10 presenze di cui 3 dal primo minuto), ritrovandosi invece a fare la terza scelta dopo capitan Schirò e quel gran talento di Squizzato. Poco male perché Attys, che studia Verratti con Pirlo nel cuore, ha tutte le carte in regola per emergere in fretta. Ha tutto, per prendersi l’Inter e viaggiare con la testa già proiettata al futuro.