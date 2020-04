Inter, baby talenti nerazzurri - Bonfanti: lo Squalo del gol, figlio d'arte

Alla Virtus Bergamo, storicamente fucina di talenti, guarda molto l’Atalanta, ma anche l’Inter da tempo ha ormai imparato a farlo. Così nell’estate del 2017, gli scout nerazzurri di Samaden osservano e poi prendono il classe 2002 Nicholas Bonfanti, rappresentato dal portoghese Pedro Morais e passato a Interello con le stimmate del futuro campione. Figlio d’arte, Bonfanti è nipote di Aquilino (ex Milan e Inter degli anni ‘60) e figlio di Arnaldo (che all’età di 18 anni esordì con l’Atalanta, prima di condurre un’intera carriera in Serie C). Attaccante dinamico e per questo abile pure da sottopunta, capace di fare reparto da solo e trovare la porta con disarmante facilità, Bonfanti viene subito aggregato agli Under 17, trovando però come prevedibile pochissimo spazio.

L’anno scorso invece diventa lui, con Zanchetta in panchina, il titolare indiscusso. I suoi 12 gol (esaltati pure dai 5 assist) valgono campionato e Supercoppa di categoria. Il naturale salto in Under 18 avviene di pari passo con l’esordio in Primavera che Armando Madonna gli regala a fine ottobre in Youth League contro il Borussia Dortmund. Spera di andare al Mondiale, ma la convocazione di Nunziata non c’è (preferito Gnonto che ha pure un anno in meno del bergamasco). Ciò nonostante, “Lo squalo” come lui stesso si definisce, resta in silenzio e continua a lavorare. A 18 anni compiuti da poco, lo aspetta una nuova stagione da protagonista con l’Under 19. Il fisico strutturato di certo non gli manca, l’ambizione di raggiungere i livelli del padre e del nonno neppure, la mentalità del leader una garanzia per il futuro del centravanti di Seriate.