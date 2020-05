Inter, baby talenti nerazzurri - Cappadonna, l'altro bomber di Chivu

Gnonto, Magazzù, Politi e Andrea Cappadonna. L’Under 17 di Christian Chivu, seconda soltanto all’Atalanta a campionato stoppato sul più bello, davanti proprio non si può lamentare. I primi due sono i titolari, poi però quando Gnonto molto spesso fa il salto addirittura in Primavera e va al Mondiale di categoria, ecco che gli altri due fanno staffetta per affiancare il goleador dei nerazzurrini. Cappadonna nello specifico è prodigioso.

Il centravanti classe 2003 (17 anni da compiere a fine mese) di Seriate ha esordito con una doppietta in stagione al Brescia, poi ha messo dentro altri sei gol. Otto in totale che fanno di Andrea il terzo marcatore dell’intera rosa dietro appunto a Magazzù e al trequartista Casadei. Cresciuto nell’Inter, Cappadonna ha anche scritto una piccola parentesi di un anno, tre stagioni fa, al Sarnico che poi altro non è che l’ennesimo centro di formazione nerazzurro. Ed è tornato scatenato, molto più affamato di prendersi il suo posto con i colori che sogna da sempre.

Fondamentale contro la Juve in semifinale nella conquista del titolo Under 16, convocato in Nazionale di categoria di Nunziata che ne ha compreso il talento cristallino, “Cappa” sarà uno di quelli che prossimo anno sarà chiamato a sdoppiarsi tra l’Under 18 (quest’anno già convocato da Zanchetta con esordio a febbraio nel finale contro il Torino) e Primavera il cui tecnico Madonna lo segue con grande attenzione. Ai piani alti, i sorrisi non mancano per un altro potenziale futuro campioncino.