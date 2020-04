Inter, baby talenti nerazzurri - Casadei, trequartista classe 2003 predestinato

A Cesena, in mezzo al campo, raccontano sembrava già un ventenne. Invece, Cesare Casadei, di anni ne aveva 15. Quando l’Inter nell’estate del 2018 lo prende su indicazione di Andrea Zanchetta. Cesare si trasferisce a Interello, salta di gioia e non vede l’ora di iniziare il suo percorso in nerazzurro. Lo voleva da sempre, sa di meritarlo e che darà tutto per dimostrarlo. Al primo anno sprazzi di talento, qualità nel giro palla e affondo verso l’aria avversaria (un gol al Genoa ai quarti della fase finale del campionato) lo aiutano a conquistarsi la stima dei tecnici “superiori” e lo scudetto Under-17. Prima stagione, primo titolo. Quest’anno, agli ordini di Christian Chivu, debutta con una tripletta al Brescia, tre settimane dopo a 16 anni esordisce in Under-18 con quel Zanchetta che tanto lo aveva voluto a Milano. Casadei diventa un perno della squadra, sembra che cresca smisuratamente in ogni partita che gioca. Addirittura da ricevere la prima convocazione nella Primavera di Madonna: è il 22 gennaio, l’Inter è sotto 2-0 a Genova contro la Sampdoria, a diciotto minuti dal termine esce Moretti ed entra Cesare che subito accorcia le distanze e quasi fa doppietta che sarebbe valsa almeno un punto per i nerazzurri. Wow. Impegnato su tre fronti, tre tornei differenti per età e competitività, il classe 2003 di Ravenna ha segnato 10 gol in 15 partite con l’Under-17 e registrato 11 presenze tra Under 18 e Primavera (con il primo centro al debutto). L’Inter si sfrega le mani. Presto sentiremo parlare di Cesare Casadei.