Inter, baby talenti nerazzurri - Cepele, centrale d'oro che brilla di futuro

Altro giro fronte Liventina, altra corsa. Da uno dei suoi centri di formazione più importanti d'Italia, l'Inter di potenziali talenti ne ha pescati un bel po'. Uno di questi è sicuramente Ramen Cepele, centrale classe 2003 dal nome orientaleggiante, nato a Conegliano Veneto da genitori albanesi che tra l'Under 17 di Zanchetta (primo gol a Cagliari) e l'Under 18 di Chivu (4 presenze da titolare, zero vittorie che non certo da lui sono dipese) ha dimostrato qualità mica da ridere. Con la maglia azzurra addosso Ramen si è esaltato come pochi con le prestazioni e pure con le reti sempre preziose, si sente italianissimo e non smette mai di imparare. Non banale la sua altezza di un metro e novanta, che vuol dire correre in area avversaria per staccare e fare gol.

A lui riesce benissimo, così come riuscirebbe benissimo a trasformarsi in un autentico muro, qualora avesse già un fisico più strutturato. Questione di anni, non molti. Dal 2017 è a Interello e non si può spiegare quanto velocemente Cepele cresce e migliora in ogni dettaglio. Rientra nella famiglia dei nuovi difensori brillanti di casa Inter. Mino Raiola ha fatto di tutto per prenderlo sotto l'ala dei suoi assistiti. Risposta: no, secco. La famiglia che sempre ha giocato un ruolo fondamentale perché riuscisse ad arrivare in alto, rimarrà guida e riferimento per il ragazzo. Un ragazzo serio, ostinato, ossessionato dall'errore, botte tutt'altro che piena e casomai destinata ad incamerare quanto più vino buono possibile. La strada, davanti a Cepele, brilla di futuro.