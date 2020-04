Inter, baby talenti nerazzurri - Christian Dimarco, il fratello "gemello" di Federico

vedi letture

Quando il fratello Federico (ora in prestito al Verona) festeggiava lo scudetto Primavera, Christian Dimarco alzava il trofeo nazionale con l’Under 16. Terzino sinistro come il suo primo modello, più piccolo di cinque anni in quanto il piccolo di famiglia è nato nel luglio del 2002, Christian l’anno scorso ha trionfato anche in Supercoppa Under 17 con la squadra di Andrea Zanchetta, confezionando 28 presenze e 3 assist in stagione. Non c’è che dire: il sangue del cavallo di razza è proprio un marchio di famiglia. Per questo appena dopo il successo in Supercoppa, arriva la chiamata di Armando Madonna per aggregare il ragazzo in Primavera. Lui, a testa alta, coi piedi per terra, studiando Marcelo, si fa trovare pronto in quelle poche occasioni nelle quali riesce a calcare il campo dei “grandi”. Debutta a gennaio da titolare contro l’Empoli, fornendo l’assist per il 3-0 di Moretti. Spesso lo trovi in panchina, altrimenti è pilatro dell’Under-18 sul lato mancino (il suo piede), con la tendenza ad attaccare il fondo e andare al cross. L’Inter la tifa da sempre e manco a dirlo già si vede in Serie A come il fratello ispiratore. E le premesse, per il baby Dimarco, ci sono tutte.