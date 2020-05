Inter, baby talenti nerazzurri - De Milato, piccoli play alla Pirlo crescono

vedi letture

Filippo De Milato play classe 2003 di Legnano, 17 anni tra un mese, regista e vice capitano dell’Under 17 nerazzurra di Christian Chivu. Filippo l’agonismo ce l’ha nel sangue: il padre giocava a basket, la madre era una pallavolista, già a quattro anni lo trovavi sempre col pallone tra i piedi, sa ciò che vuole e dove intende arrivare da sempre. Se non è a Interello, eccolo a San Siro a godersi la sua squadra del cuore.

Sono tutti convinti, compagni, allenatori e preparatori che “Pippo” sia destinato a diventare un calciatore importante. Carattere, umiltà e allenamento costante alla base di un ragazzo pieno di talento. Chivu lo ha piazzato davanti alla difesa con i compiti di un vero tessitore di gioco: postura, eleganza e precisione lo fanno sembrare parecchio più avanti degli altri e, per questo, non è affatto escluso che già prossimo anno Armando Madonna lo aggreghi alla sua Primavera.

D’altra parte De Milato è insostituibile, anche in condizioni non ottimali regala sempre equilibrio e distribuzione alla squadra che quest’anno ha perso solo due volte (Hellas e Atalanta). Lui è il perno attorno al quale gira la giostra, avanzi sulla trequarti alla stregua di un centrocampista d’attacco, copre e difende come un centrale. Completezza allo stato puro, Andrea Pirlo è non a caso il suo riferimento. Il mattino di Filippo ha l’oro in bocca.