Inter, baby talenti nerazzurri - Eduardo Alcides, promessa italo-brasiliana

All’età di 14 anni, quando l’Inter lo prende dalla Liventina, Eduardo Alcides Dias è considerato una promessa del calcio. Terzino destro brasiliano classe 2002, praticamente italiano laddove quando la famiglia si trasferisce a Pero di Breda (Treviso) dallo Stato dell'Espírito Santo, Edu ha appena tre anni. La tendenza a vivere con il pallone in mano si manifesta all’età di 6 anni, quando i genitori lo iscrivono alla scuola calcio Olmi Callalta. Qualche anno dopo veste la maglia del Pordenone, ma in dodici mesi non riesce ad emergere come vorrebbe. Perciò, impuntandosi come è solito fare nella vita, riesce a trovare posto nella Liventina che, peraltro, è centro di formazione dell’Inter. Posizione di partenza: centrocampista. In mezzo al campo, a Motta di Livenza, vince i campionati regionali e in seguito pure nazionali. Poi nel 2016 ecco la chiamata più importante di sempre.

Lo vogliono i nerazzurri. La famiglia quasi non ci crede, per inerzia lo accompagna a Interello. Dove si confronta con una parte atletica più intensa volta a consolidare la struttura scheletrico-muscolare, e una parte tecnica che prevede scambi sullo stretto in velocità a 2-3 tocchi al massimo. L’anno scorso con l’Under 17 di Zanchetta, che lo ha appunto trasformato in terzino che talvolta diventa centrale, vince campionato e Supercoppa (da titolare) di categoria. Il tecnico se l’è portato quest’anno nella sua nuova Berretti. Qui non è ancora riuscito a imporsi: sono solo sei le gare giocate dall’inizio, con una rete nel derby di fine settembre. In Primavera Madonna lo ha chiamato un paio di volte, senza tuttavia regalargli il debutto. Il talento del giovane brasiliano, maggiorenne ad agosto, sta però venendo fuori. L’anno prossimo con l’Under 19 si giocherà tutte le sue carte per provare a rimanere a lungo in nerazzurro.