Inter, baby talenti nerazzurri - Esposito rules: il ritratto di Francesco Pio

Salvatore, Sebastiano e... Francesco Pio. Gli Esposito, ormai lo hanno visto e poi capito tutti, hanno una marcia in più. Il primo è come l'ultimo, centrocampista centrale con le spiccate qualità del regista. Il più piccolo, trascinato come i fratelli dalla grandezza dei colori nerazzurri, è un portento nel disegnare traiettorie impossibili. Dalla bandierina, dai calci di punizione, dalle palle inattive in generale, il piede è proprio di quelli buoni ed eleganti. Se n'è accorta l'Inter che scorsa estate ha deciso di portare a Milano il play classe 2005, dopo i primi approcci nella Paganese e alcuni provini passati con Cagliari e Torino. Ambidestro, tendente alla prima costruzione del gioco, umile ma tremendamente consapevole delle proprie abilità. Quando gli chiedi a chi si ispira, Francesco Pio risponderà sempre allo stesso modo: "A nessuno, solo e soltanto a me stesso". La strada è in salita, l'ambizione è tanta, i modelli da seguire perfetti per un quindicenne che già ha mostrato sprazzi di talento indiscutibile. All'Inter, sicuramente, è in buone mani.