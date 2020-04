Inter, baby talenti nerazzurri - Hoti, un armadio 2003 pronto per la Primavera

vedi letture

Young, Moses, Eriksen. L’Inter pronta a battere i colpi del mercato di gennaio, parte invece con l’annuncio di un 2003 prelevato a sorpresa dallo Zurigo per poco più di 100mila euro: Andi Hoti. Un difensore centrale molto promettente, dicono in patria, ovvero in Svizzera dove il ragazzo è nato da famiglia kosovara, che l’Inter annuncia il 7 di gennaio ma ufficializza a seguito del transfer Fifa giunto due settimane dopo. Titolare goleador dell’Under-18 del club elvetico (molto amico della società nerazzurra), Andy a Milano si è ritagliato presto il suo spazio nell’Under 17 di Christian Chivu che ne ha fatto un titolare inamovibile. 193 centimetri di altezza, abile anche nel ruolo di mediano (dove spesso viene schierato in Nazionale) e di esterno basso, il centrale di Uster - cittadina distante appena 20 kilometri da Zurigo - ha sviluppato una notevole capacità di costruzione (è ambidestro) e in più sa essere velenoso nel gioco aereo. Manca solo che irrobustisca un fisico ancora non abbastanza strutturato, ma presto sicuramente lo vedremo impiegato nella Primavera di Armando Madonna.