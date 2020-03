Inter, baby talenti nerazzurri - Willy Gnonto: sembra Sterling, sogna Messi

Wilfried Gnonto, baby per davvero. Classe 2003, 16 anni e 4 mesi. Figlio dell’ennesima spinta dal Sud verso il Nord del mondo. La famiglia, ivoriana, sbarca in Italia e affonda le radici nel verbano (Piemonte). Nove anni dopo dalla prima luce, gli occhi di Gnonto vedono Interello, sognando Messi (idolo). Brucia le tappe come Leo e in un batter d’occhio è già in Primavera. A suon di prodezze, a suon di gol. Ala (sinistra) naturale, fenomenale pure da trequartista o seconda punta. In stagione, il tecnico Armando Madonna lo ha provato pure da mezzala. Bene, tutto sommato, anche lì. Insomma, tatticamente eclettico e imprevedibile. Come piace, guarda un po’, a un certo Conte. Scorso ottobre la Nazionale Under 17 di Carmine Nunziata è pronta a partire per il Brasile in vista del Mondiale di categoria. Antonio, all’improvviso, perde Alexis Sanchez. Che si fa? Via a prendere uno svincolato? Negativo. Come quarta punta scala Seba Esposito, costretto però a rinunciare alla sua vetrina globale. Ma non importa, perché la prima squadra interista gli garantirà minuti importanti e continuità.

Intanto Lorenzo Colombo (punta del Milan) si fa male e dà forfait. E allora? Allora al Mondiale va il “sotto età” Willy, l’ennesima promessa della cantera nerazzurra che ancora 16 anni non li ha neppure compiuti. Poche settimane prima esordiva con l’Under 19, nel derby d’Italia contro la Juventus: 5-1 e gol del pokerissimo. Non male, il curriculum. In terra brasiliana gli Azzurrini si fermeranno poi ai quarti contro i padroni di casa. Ai tre gol firmati nella fase a gironi (miglior marcatore italiano della competizione) quasi Gnonto non segna pure il quarto, di testa. È alto poco più di 170 cm. Però. Quest’anno è il famoso anno di transizione, dell’adattamento, della maturazione: gioca in Under 17, Under 18 e Under 19. Madonna lo butta dentro pure a Barcellona in Youth League (assist per Colombini, sempre dentro il gioco). In totale in stagione sono 6 gol. Lo paragonano, per altezza-peso, ruolo e caratteristiche tecniche, a tale Raheem Sterling. E a Willy, sotto sotto, non dispiace affatto.