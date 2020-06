Inter, baby talenti nerazzurri - In cima ai... Monti. Qualità e determinazione pura

vedi letture

C'è un ragazzo che quest'anno, forse non nell'immediato, ha conquistato il cuore e la mente del tecnico dell'Inter Under 17, Christian Chivu. Questo ragazzo, prelevato due estati fa dalla Virtus Bergamo che dell'Inter è uno dei più prestigiosi centri di formazioni, fa il terzino di destra e ingloba parecchie qualità sulle quali il club ha intenzione di lavorarci. Classe 2003, Marco Monti è un bergamasco nell'anima dentro al quale scorre sangue nerazzurro.

Ha conquistato l'Inter, al tempo insieme al centrale di difesa Davide Redondi (attualmente in prestito secco semestrale alla Cremonese), entrambi protagonisti nei Giovanissimi della Virtus arrivati fino alle finali Nazionali, e oggi ne marca il territorio. Marco ha iniziato l'anno con la maglia da titolare, in occasione dell'8-2 rifilato al Brescia, poi era stato relegato in panchina come alternativa di Zanotti che ben presto sarebbe entrato in orbita Under 18.

Eppure già in occasione della sfida contro la Cremonese, nel suo 4-3-1-2, Chivu era tornato a preferirlo sulla fascia destra. Risposta: gran prestazione e vittoria nerazzurra a porta (di Magri) inviolata. Monti sfrutta così l'assenza costante laterale della concorrenza per diventarne padrone assoluto. A gennaio fa il tagliando di fronte al Cittadella, poi si trasforma in un caposaldo dei nerazzurrini dell'ex eroe del triplete del 2010.

Cinque match consecutivi dal primo minuto, corsa e presenza sulla propria corsia, attacco e difesa nel nome dell'equilibrio, crescita e sviluppo ogni minuto che passa, personalità nell'uno contro uno che prima si faceva fatica a vedere, assist per il 4-2 di Semenza all'Atalanta capolista prima dello stop definitivo imposto dal virus. Basterà per saltare già prossima stagione in Under 18? Ad Andrea Zanchetta piace parecchio, ma la concorrenza è agguerrita. Monti però ha già dimostrato che se vuole qualcosa, sa esattamente quando e come andarsela a prendere.